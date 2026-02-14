巨人の田中将大投手（３７）が１４日、那覇キャンプ初日にブルペン入りして３８球を投げた。１軍は１２日に宮崎キャンプを打ち上げて１３日に沖縄に移動。この日から那覇キャンプをスタート。天気は快晴。宮崎では気温１０度以下の日もあったが、この日の那覇は午前から気温が２０度を超える暑さ。その中で力強い球を投じ、順調な調整ぶりを披露した。