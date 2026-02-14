ブルージェイズの岡本和真内野手が１３日（日本時間１４日）、チームに合流した。この日、米フロリダ州ダンイーデンの球団施設に到着した岡本。球団は公式Ｘ（旧ツイッター）を「岡本和真が到着しました！」と更新。施設内で「カズです。よろしくお願いします。キャンプ地に着きましたのであしたから頑張ります。みなさん、よろしくお願いします」と最後は手を振ってあいさつする岡本の動画をアップした。この投稿にはチーム