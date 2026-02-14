３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて侍ジャパンの強化合宿（サンマリンスタジアム宮崎）が１４日、始まった。合宿初日はウォーミングアップやキャッチボールを行った後に、早速、投内連携やシートノックを実施。シートノック後はタッチプレーの確認なども行った。以下、シートノックの各選手のポジション（※はサポートメンバー）。【捕手】坂本、若月、中村【一塁】※仲田、※石垣【二塁】牧、