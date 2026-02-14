【モデルプレス＝2026/02/14】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、八重樫風雅監督が2月14日、映画『純愛上等！』公開記念舞台挨拶に登壇。サプライズゲストに驚く場面があった。【写真】サプライズ登場した平成のヒットアーティスト◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不