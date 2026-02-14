１２日、太子務大集を楽しむ市民ら。（天津＝新華社配信／朱建発）【新華社天津2月14日】中国天津市武清区の太子務村で12日、春節（旧正月）用品のマーケット「太子務大集」が開かれた。300年もの歴史を持つ催しで、開催日は旧暦12月25日と定められ、全国で最も開催間隔が長いことで知られる。定番の軽食や職人技が光る伝統工芸品、鮮やかな赤が目を引く装飾品など、さまざまな品物がそろい、京津冀（北京・天津・河北2市1省）地