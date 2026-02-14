国を挙げてロボット産業を推進する中国で春節に合わせた「科学技術縁日」の事前イベントが開かれ、ヒト型ロボットが獅子舞やサッカーを披露しました。【映像】ロボットが獅子舞を踊る様子冨坂記者「こちらデパートの中で、ロボットが獅子舞を踊っています」春節に北京市内で開かれる「科学技術縁日」は今年で2回目で、34種類の人型ロボットが登場します。獅子舞などの演技のほか、ロボットとPK対決ができるイベントも開催され