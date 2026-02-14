ドイツ・ミュンヘンで安全保障の国際会議が開幕しました。アメリカのトランプ政権により揺らぐ国際秩序のあり方などが焦点となります。【映像】世界各国の首脳や閣僚が出席した安全保障会議13日から3日間の日程で始まったミュンヘン安全保障会議にはアメリカのルビオ国務長官や中国の王毅外相、ウクライナのゼレンスキー大統領ら世界各国の首脳や閣僚が出席しています。トランプ政権がグリーンランドの領有に意欲を見せるな