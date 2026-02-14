ABEMA的ニュースショーでダム愛好家・宮島咲さんに聞いたダム界隈ニュースを特集し、１万人以上が参加する放流イベントの映像が紹介された。【映像】虹色に輝く“すだれ放流”の様子（実際の映像）宮城県の鳴子ダムで行われるこのイベントでは雪解け水を放流する「すだれ放流」が行われ、夜間に8色のLEDライトで幻想的に照らし出す「レインボーライトアップ」が実施される。映像では高さ80メートル、幅95メートルの鳴子ダムか