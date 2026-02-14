【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−0 V・ファーレン長崎（2月13日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】縦回転の「理不尽ドライブシュート」ヴィッセル神戸に所属する元日本代表DFの酒井高徳が、ドライブボレーシュートで鮮やかにネットを揺らした。スーパーゴールにファンが大興奮している。2月13日の明治安田J1百年構想リーグの第2節で、神戸とV・ファーレン長崎が対戦。2−0の完勝で今季リーグ初白星を飾った。