キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。甥の娘・美優さんの大学入学を祝う“豪華”ランチの様子を公開した。【写真】「なんと素敵なお嬢さま」安藤優子＆甥の娘との“顔出し”2ショット安藤は「本日は六本木ミッドタウンの喜扇亭さんで､鉄板焼きでお祝いランチをしました」と報告。「若者のリクエストはやはりお肉！」とつづり、松阪牛の赤身やガーリックライス、サラダなど豪華な料