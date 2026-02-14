【ニューヨーク共同】米移民・税関捜査局（ICE）のライオンズ局長代行は13日、中西部ミネソタ州ミネアポリスで1月に連邦捜査官がベネズエラ系移民に発砲した事案を巡り、虚偽の陳述をしたとして捜査官2人を休職処分にしたと明らかにした。宣誓の下で虚偽の証言をすることは連邦法違反に当たると述べた。米メディアが報じた。発砲は1月14日に発生。ICEを管轄する国土安全保障省は当初、移民を摘発中の捜査官が拘束に抵抗し暴行