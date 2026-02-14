第1子の妊娠を公表した、みちょぱことモデルの池田美優（27）が12日、Instagramを更新。妊娠中でもジムに通い、トレーニングを行っていることを明かした。【映像】みちょぱ、夫婦で妊娠報告＆トレーニング動画2022年10月、モデルの大倉士門（33）との結婚を報告していたみちょぱ。2月5日には、Instagramで、「現在は食欲も元気もモリモリで、体形の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくおなかも、今し