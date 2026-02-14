那賀町の特産品木頭ゆずの魅力を紹介するイベントが14日から徳島市で始まりました。このイベントは木頭ゆずの認知度向上と消費の拡大を目的に那賀町のゆず加工業者らで作る木頭ゆずクラスター協議会が毎年この時期に開いているものです。徳島市のイオンスタイル徳島では木頭ゆずを使ったポン酢やジャムなど65種類の商品が販売されています。また木頭ゆずを搾って香りなどを楽しむ体験型イベントも行われ朝から家族連れらで賑