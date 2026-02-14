[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]プレータイムは限定的だったが、J1トップ基準でも闘える姿を表現した。V・ファーレン長崎のDF江川湧清は第2節・神戸戦に3バックの左で先発出場し、FW武藤嘉紀とマッチアップ。「前節もACLでも武藤さんは点を決めていたので自由にやられたくないと思っていた」(江川)。空中戦で競り勝つだけでなく、中盤に降りて受ける相手にも果敢にアプローチし、対人では目立った仕事をさせ