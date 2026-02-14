FC岐阜は13日、「FC岐阜カレー」の購入者からフィルム状の異物が混入していたとの申し出があったことを報告した。クラブは現在、現物の確認と混入の経路について製造元と連携して調査中。万全を期すため、当面の間は「FC岐阜カレー」の販売を停止すると表明した。現時点で購入者の健康被害は確認されておらず、今回の事案以外に同様の事象は確認されていないという。クラブは公式サイトで「お客様にはご心配とご迷惑をおかけ