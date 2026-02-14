尿酸値が高いと現れる症状とは？Medical DOC監修医が尿酸値の基準値や高くなる原因・高くなりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「尿酸値が高いと現れる症状」はご存知ですか？高くなりやすい人の特徴も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県