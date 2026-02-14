【その他の画像・動画等を元記事で観る】 浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の公開後プロモーション映像が公開された。 ■美空（浜辺美波）に過去の出来事を語る漆原（目黒蓮） 2月6日に公開を迎えた本作は、週末観客動員ランキング（2月6日～2月8日 興行通信社調べ）にて初週1位を獲得、公開から7日間（2月6日～2月12日）で観客動員86万436人、興行収入11億7,6