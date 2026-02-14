――――――――――――――――――― 2月16日 (月) ―― ◆国内経済 ★10-12月期GDP (8:50) ・12月鉱工業生産[確報値] (13:30) ・12月設備稼働率 (13:30) ◆国際経済ｅｔｃ ★米国 (プレジデント・デー) 、中国 (～23日) 、韓国 (～18日) 、台湾 (～20日) 、カナダ、インド