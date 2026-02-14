2月21日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■登山者数世界一の高尾山で、“冬の高尾山”を大満喫！！高尾山の歩くウィキペディアこと、“高尾山登山の神”竹田知生さんが再び降臨！「冬ならではの楽しみ方や美味しいグルメがたくさんあります！」という神と、朝7時に待ち合わせ。あえてケーブルカーやリフトを使わずに1号路からゆったりスタート。早朝だからこ