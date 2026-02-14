この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026に「ブリッド」がブースを出展した ■ブリッドのイチオシはスエードを全面使用したプレミアムシリーズ「edirb172」だ ■BRIDE定番のZETA ?をベースにした「ZETA ? NURMAN」にも注目 ブースに並べられたバケットシートの数々 2026年2月13日から開催されている大阪オートメッセ。スポーツシートでお馴染みのBRIDEでは数多くのシートを展示していた。また、展示だけでなく試着ならぬ試