「こんなに働いているのにお給料が入らないのかと思っていた」。そう振り返るのはグラビアアイドルの戸田れいさん（38）だ。現在グラビアの傍ら料理人としても活躍する彼女だが、その人生は豪邸での暮らしから一転、借金による夜逃げと貧困生活という波乱に満ちたものだった。【衝撃画像】セレブ時代に住んでいた超大豪邸、夜逃げ後の借金生活、大胆な水着姿…人気グラドル・戸田れいさんの写真を全て見る（写真多数）戸田れいさん