俳優の有村架純が13日、自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを公開した。【写真】「いつまでもかわいい」33歳迎え“誕生日ショット”を公開した有村架純この日33歳の誕生日を迎えた有村。投稿では「皆さんのおかげですてきな一日でした」とつづり、バースデーケーキや、「Happy Birthday」の文字とたくさんの風船で装飾された空間で笑顔を見せる有村の姿を披露した。「いつもありがとう！」と感謝を伝える有村に、フ