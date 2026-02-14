日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新。女子シングルに挑む千葉百音選手と中井亜美選手がミラノに到着した写真を投稿しました。投稿された写真には、千葉選手と中井選手がスーツケースを手に、笑顔のピース写真。さらに2枚目はその2人の背後で今大会団体で銀メダルに貢献した坂本花織選手がお待ちかねの様子で、両手を広げるしぐさをしながら映り込んでいました。さらにオリンピックの5つの輪で3人仲良く写真を撮る様子や「