ダイヤモンドバックスがザック・ゲーレン投手（30）と再契約で合意したと13日（日本時間14日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。ゲーレンは2016年のMLBドラフト3巡目（全体106位）でカージナルスから指名され、19年にマーリンズでメジャーデビュー。同年途中にダイヤモンドバックスに移籍し、22年から4年連続で2桁勝利を挙げるなど、先発の軸として活躍。昨季も33試合で13勝15敗、防御率4・83。M