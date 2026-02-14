ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が274.90点で銅メダルを獲得した。本人以上に大喜びしていたある人物が、海外のSNS上でバズっている。佐藤は冒頭の4回転ルッツに着氷。ラストの3回転ルッツで乱れたが、ステップ、スピンでも会場を魅了した。SNS上でバズったのは、佐藤のコーチを務める日下匡力氏の喜びようだ。