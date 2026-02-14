Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）がクランクイン。雪景色の中にたたずむ、撮影中の2人の様子も公開された。【写真】岩本照＆松田元太が並ぶ『カラちゃんとシトーさんと、』ビジュアル本作は、高野水登・フトンチラシの同名漫画を実写化した“ヒーリングドラマ”。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（