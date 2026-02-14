鈴木亮平が主演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、監察官・真北正親を演じる伊藤英明からコメントが到着。今回で共演は2回目という鈴木とのエピソード、自身が感じた今作の根底にあるテーマなどを語った。【写真】不気味な存在感が目を引くキャラクター監察官・真北正親（伊藤英明）■黒岩勉の脚本を絶賛「とにかく台本を読むのが楽しい」本作は、うそと真実が入り乱れ、怒とうのスピードで展開していく“