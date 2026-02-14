◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第２節千葉―川崎（１５日・フクアリ）１７年ぶりＪ１の舞台に挑む千葉は、１５日にホームで川崎と対戦する。開幕・浦和戦（７日・フクアリ）は０―２の完封負け。シュートを１５本以上放つも序盤の失点が響いた。Ｊ１の舞台１７年ぶりの勝利へ、鍵は「自信」だ。７日の試合後、ＭＦ高橋壱晟は勝利に必要なのは「自信」と語った。「個人の力は１週間で（大きく）伸ばせない。今日もできたとこ