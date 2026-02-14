巨人の則本昂大投手（３５）が１４日、那覇キャンプ初日にブルペン入りして４０球を投げた。昨年までは楽天で沖縄・金武でキャンプを行っていた右腕。新天地での背番号「４３」のユニホーム姿を沖縄の巨人ファンに披露。宮崎キャンプでは第２クールまでは７日間の練習日で６度ブルペン入りする連日の投げ込みを行ってフォームを確認。同第３クール以降は徐々に実戦モードにシフトしていて、温暖な那覇でギアを上げていく。