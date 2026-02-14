今日14日(土)と明日15日(日)は全国的に最高気温が平年より高くなるでしょう。関東から九州では春の暖かさで、スギ花粉が「少ない」ながらも飛びそうです。茨城県や栃木県、福島県では「やや多く」飛ぶ所もあるでしょう。花粉症の方は対策をすると安心です。今日14日関東〜九州ではスギ花粉が「少ない」ながらも飛散今日14日(土)の最高気温は全国的に平年を上回り、春の暖かさとなるでしょう。関東から九州では15℃前後まで上がる