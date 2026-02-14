ジョー・ゴメスが負傷した遠藤航について言及したイングランド1部リバプールのDFジョー・ゴメスが左足の負傷で戦線離脱となった日本代表MF遠藤航を称賛し、「ワールドカップ（W杯）に出場するチャンスがあることを願っている」とエールを送った。クラブ公式のインタビューで語った。遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節サンダーランド戦に右サイドバックとして先発出場。DFの負傷者が相次いでいるなかで、リーグ戦今季初スタ