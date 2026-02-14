3カ月以上も続いている日本と中国の外交葛藤がさらに深まる見込みだ。日本が4年ぶりに中国漁船を拿捕し、船長を逮捕したからだ。昨年11月の高市早苗首相の「台湾有事自衛隊介入示唆」発言以降「日本叩き」を続けている中国に、日本が漁船拿捕カードで対抗する姿だ。日本水産庁は12日、長崎県五島市の女島灯台から南西に約165キロ離れた日本排他的経済水域（EEZ）内の海域で停止命令を拒否した中国漁船を拿捕したと13日、明らかにし