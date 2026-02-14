【新華社成都2月14日】中国四川省の成都世界園芸博覧園で10日、新春を祝うランタン祭り「第2回光と影のカーニバル」と、成都東部新区で初となる伝統縁日「村糖会」が始まった。2024年の成都世界園芸博覧会の跡地に整備された同園を会場に、3月22日まで開催される。園内には、駆け抜ける馬や新春の縁起物をモチーフにした200組以上のイルミネーションが設置され、歌やダンスの披露のほか、溶かした鉄を空中に散らす「打鉄花」、