侍ジャパンの宮崎事前合宿が14日、スタートした。投手陣では松本裕樹投手（29）がブルペン一番乗り。アドバイザーを務めるダルビッシュが真後ろでデータを見ながら見守った。座った状態の捕手を相手に25球を投げた後、ダルビッシュに助言を求めてからピッチクロックを開始し、7球を投じた。データを見ながらボールの握りについても話し、投球練習終了後は笑顔でグータッチした。