タレントの鈴木奈々（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。事務所でのショットを披露した。「昨日は事務所でお仕事でした」とつづった鈴木。「事務所はホテルライクでめっちゃオシャレです」と広々とした事務所フロアでの写真を投稿した。「ツインプラネットも大きくなったなぁー改めて感じました」としみじみ。「事務所に所属して15年が経ちました！」と報告した。「自分らしくいれるから大好きな事務所です事務