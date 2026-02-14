全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田の寿司店『健寿司』です。楽しみ方は自由、理想の町寿司。蒲田にあります理想の町寿司は？と問われたら日頃から蒲田で飲み歩いている筆者は真っ先にこの店の名が浮かぶ。佇まいにも店の空気にも気軽さと温かい品があり、ネタはほぼ近海の天然物。そして何より2代目、佐藤さんの物腰柔らかいおもてなしにホッと寛げる。他店で経験