ホワイト氏から賛辞を贈られた平野(C)Getty Images文字通り決死の出場だった。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行なわれ、日本の平野歩夢は7位でフィニッシュ。惜しくも連覇、そして4大会連続でのメダル獲得とはいかなかった。 【関連記事】複数骨折でも挑んだ“命懸けのラン”7位に終わった平野歩夢が見せた常識外れの挑戦に列島感動「凄い精神力」「本当に生きるか、死ぬ