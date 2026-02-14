俳優の有村架純さんは2月13日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝福されるオフショットを披露しました。【写真】有村架純、誕生日のオフショット！「天使のような素敵な笑顔」有村さんは「皆さんのおかげで 素敵な一日でした いつもありがとう！」とつづり、3枚の写真を投稿。誕生日の飾り付けが施された室内で、たくさんのバルーンに囲まれた有村さんがバースデーケーキ型のバルーンを抱きかかえてほほ笑む姿を披露しています。