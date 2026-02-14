きょう 14 日 (土) からあす 15 日 (日) は、気温が上がり季節外れの暑さとなりそうです。九州では、低気圧が通過する影響で、きょう午後からあす朝にかけて雨が降るでしょう。東北から北海道では、別の低気圧が通過する影響で、あす午後を中心に雪や雨が降る見込みです。その他の地域では概ね晴れますが、所々で雲が広がりそうです。最高気温は、低気圧に暖気が流れ込む影響で、きょう、あすと上昇し、あすは4月並みの暑さとなり