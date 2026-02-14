アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」と名古屋市交通局、JR東海がコラボ。2026年2月20日〜4月19日の期間、イベント「名古屋市交通局×魔法少女まどか☆マギカ with JR東海［推し旅］」が開催される。スタンプラリー制覇特典にコラボ商品、ガラポン景品など…グッズを一覧名古屋市営地下鉄とのコラボでは、各路線のうち5駅を巡り、5人のキャラクターのスタンプを集めるスタンプラリーを開催。5つ集めると、「アニメガ×ソフマップ 名古