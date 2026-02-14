ロシア支援のために派遣された北朝鮮軍の功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設現場を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（左から4人目）＝13日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは14日、ウクライナに侵攻するロシアを支援するために派遣した北朝鮮軍の功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設現場を金正恩朝鮮労働党総書記が13日に視察したと報じた。金氏は「細部に至るまで思想