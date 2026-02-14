高市旋風が吹き荒れた衆院選は、与党の歴史的圧勝という結果に終わった。日本の政治はこれからどうなるのか。ジャーナリストの城本勝さんは「立憲壊滅の陰で進んだ“リベラル狩り”は、野党だけでなく自民党内にも及んでいる。巨大化した自民党の内部にこそ、次の火種がある」と指摘する――。写真＝時事通信フォト自民党の開票センターで、テレビ番組の中継の質問に答える高市早苗首相（同党総裁）＝2026年2月8日夜、東京・永田町