今季加入のディアスが大谷翔平と並んでブルペン投球を実施したドジャースに今季から新加入したエドウィン・ディアス投手が、大谷翔平投手と横並びでブルペン投球を行った。球団公式X（旧ツイッター）では、その様子を「3 and 17」と文字を添えて投稿。メジャー屈指の守護神と二刀流スターによる豪華な共演に、「アメージング」「なんて光景なの!!」と驚きの声が上がっている。プエルトリコ出身のディアスは、最速100マイルを超