モデルSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）について暴露した。去る2月13日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「関西女子SHIHOが作るたこ焼きホームパーティー（ft. BLACKPINKジス）」というタイトルの動画が公開された。【写真】秋山成勲、SHIHOとの“離婚”は「毎回考える」この日、SHIHOはたこ焼きの材料の買い出しを終えた後、本格的に下ごしらえを始めた。たこ焼きの生地まで完成させた彼