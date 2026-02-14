バレンタインを意識しすぎてぎこちない態度を取ってしまうのは、男性なら仕方のないことかもしれません。とはいえ、程度次第では周囲の女性にドン引きされて、「これだからこの人はチョコをもらえないんだよ…」とダメ男認定されてしまうおそれがあるので、気を付けたほうがいいでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の独身女性に聞いた意見を参考に、「チョコをもらえない男子にありがちなバレンタインの行動」をご紹介