あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「恵比寿学園男子部」の略語は？「恵比寿学園男子部」の略語はなんでしょうか？ヒントは、スターダストプロモーション所属のイケメン集団です♡あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「エビダン」でした！「EBiDAN（エビダン）」とは、スターダスト