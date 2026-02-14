あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「メンタルケア」の略語は？「メンタルケア」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「メンケア」でした！メンケアとは、精神面での援助や介護を意味する「メンタルケア」を略した言葉です。深刻な