今回、Ray WEB編集部はマウントについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・サナは、友だちのマイカとカフェに来ています。すると隣の席の女性が、サナとマイカを見てきて……？主人公たちは、隣の席に座ったキラキラ系女子に、嫌味を言われます。すると友だちのマイカも、怒りのスイッチが入ってしまい……？次回、バトルの決着はいかに……？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読