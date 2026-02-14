新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月８日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送。番組放送後より無料見逃し配信が開始した。野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届けしている『ABEMAスポーツタイム』。本放送回ではコメンテーターとして、元サッカー日本代表の稲本潤一氏をはじめ、お笑いコンビ・コットンの西村真二が出演。番組冒頭では、Jリーグの