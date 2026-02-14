気品と親しみやすさを兼ね備えた着こなしで、ご公務の度に注目を集める秋篠宮家の次女・佳子さまのファッション。多忙な年末年始に披露された、季節感溢れる"冬コーデ"を振り返っていく。【全て見る】佳子さまの「冬服」コレクション、全身白のワントーンコーデ、ウエストにリボンがついたドレスなど「雪の精のよう」と賞賛されたオフホワイトコーデ（2026年1月30日）東京都豊島区のサンシャインシティ文化会館で開催された「